В Україні панує весна: синоптики обіцяють завтра сонячний день, температура сягне +14°

У більшості областей України переважатиме суха повітряна маса, лише в західних областях пройдуть дощі.

10 березня в більшості областей України температура повітря складе протягом дня +9+14 градусів, на заході і сході знизиться до 6-11 градусів тепла, передає Opogode.ua. У більшості областей України переважатиме суха повітряна маса, лише в західних областях пройдуть дощі. У західній частині також очікуються дощі. Температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень 6-11 градусів тепла. У північних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі 2-6 градусів тепла, вдень 9-13 тепла. У центральній частині буде сухо. Температура повітря вночі 3-8 тепла, вдень 9-14 градусів тепла. У східних областях очікується суха погода. Температура повітря вночі 2-7 градусів тепла, вдень 6-11 градусів тепла. У південній частині без опадів. Температура повітря вночі 4-10 градусів тепла, вдень 9-14 градусів тепла. У Києві 10 березня буде переважати суха погода. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, вдень 6-9 градусів тепла. Вітер в Україні східний, 5-12 м/с.

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