Апеляційний суд Києва розблокував пенсійний рахунок Азарова

Про це повідомляється в ухвалі суду від 4 лютого 2016 року, передає Українська правда.

Апеляційну скаргу з вимогою розблокувати пенсію для чиновника-втікача подав адвокат, оскаржуючи рішення першої інстанції. Правозахисники стверджують, що пенсія є для Азарова "єдиним джерелом існування".

Апеляційний суд дійшов висновку, що перша інстанція заарештувала не майно підозрюваного, а його право отримувати пенсію, не вказавши при цьому мети арешту рахунку.

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Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Видання зазначає, що Азаров з 6 лютого 2008 року отримує пенсію в розмірі 17,253 тис. гривень.