Апеляційний суд Києва розблокував пенсійний рахунок Азарова
03:00, 10 березня 2016Суспільство
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Апеляційний суд Києва виніс рішення про розблокування пенсійного рахунку колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова.
Пенсія є для Азарова "єдиним джерелом існування" / Фото УНІАН
Про це повідомляється в ухвалі суду від 4 лютого 2016 року, передає Українська правда.
Апеляційну скаргу з вимогою розблокувати пенсію для чиновника-втікача подав адвокат, оскаржуючи рішення першої інстанції. Правозахисники стверджують, що пенсія є для Азарова "єдиним джерелом існування".
Апеляційний суд дійшов висновку, що перша інстанція заарештувала не майно підозрюваного, а його право отримувати пенсію, не вказавши при цьому мети арешту рахунку.
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Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.
Видання зазначає, що Азаров з 6 лютого 2008 року отримує пенсію в розмірі 17,253 тис. гривень.
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