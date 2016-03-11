У Києві судитимуть екс-депутата Севастопольської міськради, обвинувачуваного в держзраді

Як повідомляє управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури, управлінням з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генпрокуратури спільно з прокуратурою Автономної Республіки Крим завершено досудове розслідування та скеровано до Апеляційного суду Києва обвинувальний акт стосовно одного із колишніх депутатів Севастопольської міської ради за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

У ході слідства зібрано достатньо доказів, що свідчать про вчинення зазначеним народним обранцему березні 2014 року державної зради та інших дій з метою посягання на територіальну цілісність і недоторканність України під час анексії Криму, створення так званої «Республіки Крим» та звернення до Російської Федерації з пропозицією про прийняття міста Севастополя до складу Російської Федерації в статусі міста федерального значення.

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Відповідно до вимог закону, Апеляційним судом Києва підсудність кримінального провадження визначено за Дарницьким районним судом Києва. Підготовче судове засідання призначено на сьогодні.

Обвинувачений перебуває під арештом.

Cанкція ч. 3 ст. 110 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої, санкція ч. 1 ст. 111 - покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

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