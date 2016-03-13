У лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час стрілянини у Мукачевому

Про це повідомляє Мukachevo.net.

31-річний житель Мукачевого помер о 21:35.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в мікрорайоні «Пентагон», неподалік від школи №16, відбулися розборки зі стріляниною та вибухами. За попередньою інформацією, сталася перестрілка між групою молодих людей на авто і місцевим жителем. Перші були зі зброєю, другий – з вибухівкою. Другий з кульовим пораненням госпіталізований до лікарні. Молоді люди втекли з місця злочину на авто.

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Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Замах на вбивство). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.