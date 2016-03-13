У Мукачевому патрульні затримали п’яного прокурора, який керував автомобілем.

Як сьогодні повідомляється на сторінці Патрульної поліції у Facebook, учора ввечері патрульні поліцейські отримали повідомлення, що водій Daewoo керує авто в стані алкогольного сп’яніння. На перехресті вулиць Франка та Миру патрульні помітили і зупинили сірий Lanos.

Водій представився працівником мукачівської прокуратури і, вказуючи на своє службове становище, хотів вплинути на хід справи.

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Поліцейські помітили, що водій справді виглядає п’яним і запропонували пройти тест на алкоголь на місці, проте водій відмовився. Під час розмови з поліцейськими періодично кудись дзвонив, напевно, намагаючись вплинути на вирішення справи.

Згодом затриманий погодився пройти тест на алкоголь в мукачівській лікарні. Результат виявився позитивним і перевищував дозволену кількість алкоголю майже у 10 разів – 1,98 проміле.

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Патрульні з’ясували, що нетверезий водій справді є прокурором мукачівської прокуратури, який, за попередньою інформацією, цього дня був відповідальним. На водія склали матеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.