У Мукачевому патрульні затримали п’яного прокурора, який керував автомобілем

23:43, 13 березня 2016
Суспільство
788 0

У Мукачевому патрульні затримали п’яного прокурора, який керував автомобілем.

facebook.com/police.gov.ua

Як сьогодні повідомляється на сторінці Патрульної поліції у Facebook, учора ввечері патрульні поліцейські отримали повідомлення, що водій Daewoo керує авто в стані алкогольного сп’яніння. На перехресті вулиць Франка та Миру патрульні помітили і зупинили сірий Lanos.

Водій представився працівником мукачівської прокуратури і, вказуючи на своє службове становище, хотів вплинути на хід справи.

Читайте такожУ Львові екс-кандидат у депутати роз’їжджав п’яним за кермом і побив поліцейського

Поліцейські помітили, що водій справді виглядає п’яним і запропонували пройти тест на алкоголь на місці, проте водій відмовився. Під час розмови з поліцейськими періодично кудись дзвонив, напевно, намагаючись вплинути на вирішення справи.

Згодом затриманий погодився пройти тест на алкоголь в мукачівській лікарні. Результат виявився позитивним і перевищував дозволену кількість алкоголю майже у 10 разів – 1,98 проміле.

Читайте такожУ Луцьку поліція затримала п’яного водія BMW, що під час втечі насмерть збив велосипедиста (фото, відео)

Патрульні з’ясували, що нетверезий водій справді є прокурором мукачівської прокуратури, який, за попередньою інформацією, цього дня був відповідальним. На водія склали матеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter