63% українців вважають, що між Україною та РФ йде війна, 65% росіян думають навпаки – опитування

Про це свідчать порівняння результатів соціологічних досліджень Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) та Левада-Центру, повідомляє прес-служба КМІСу.

«Більшість українців погоджуються з думкою, що Росія та Україна воюють між собою: підтримали це твердження 63% опитаних, не підтримали – 18%, а 19% не змогли відповісти», - йдеться в повідомленні.

Натомість, як зазначають соціологи, росіяни переважно не визнають те, що відбувається, війною між двома державами. Серед респондентів з Росії тільки 25% вважають, що Україна та Росія воюють, 65% притримуються протилежної думки, а 11% не висловились з цього приводу.

«Позиція, яку зайняла більшість українців ще в 2014 році, практично не зазнала змін. Росіяни переважно не вважають свою країну стороною військового конфлікту і не визнають наявності армії РФ в Україні. Натомість українці здебільшого переконані в тому, що між двома країнами триває війна, і це підтверджується присутністю російських військ на українській території», - повідомили у КМІС.

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5-16 лютого КМІС провів власне дослідження громадської думки в Україні. Методом особистого інтерв'ю опитано 2020 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській області опитування проводилися тільки на підконтрольних Україні територіях, у Донецькій - на всій території.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% — для показників, близьких до 25%, 2,0% — для показників, близьких до 10%, 1,4% — для показників, близьких до 5%, 0,7% для показників, близьких до 1 або 99%.

Для порівняння використовуються дані опитування Левада-Центру, яке було проведене 22-25 січня по репрезентативній для всієї Росії вибірці міського та сільського населення серед 1600 осіб віком від 18 років у 137 населених пунктах 48 регіонів країни.

Опитування проводилось вдома у респондента методом особистого інтерв’ю. Статистична похибка даних дослідження не перевищує 3,4%.

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