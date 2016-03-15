Анексію Криму Росією не підтримують 80% українців та 13% росіян – опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

«Українці розцінюють втрату Криму дуже негативно: 62% безумовно не підтримують приєднання півострова до Росії, 18% - скоріше не підтримують. Безумовно або скоріше схвалюють цей перехід по 5% респондентів. Решта 10% не змогли дати відповідь», - йдеться в повідомленні.

У свою чергу росіяни, згідно з дослідженням Левада-Центру, навпаки, позитивно сприймають анексію Криму, незважаючи на наслідки, які спричинила ця подія для Росії. Безумовно підтримують те, що відбулось, 47% опитаних, а скоріше підтримують – ще 36% з них. Безумовно це схвалюють це 4% респондентів, скоріше – 9%. Не відповіли 4% опитаних.

Серед опитаних мешканців Росії 61% дотримується думки, що анексія Криму принесла більше користі, а 20% - що більше шкоди. Не змогли дати оцінку наслідкам цієї події 19% респондентів.

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5-16 лютого КМІС провів власне дослідження громадської думки в Україні. Методом особистого інтерв'ю опитано 2020 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській області опитування проводилися тільки на підконтрольних Україні територіях, у Донецькій - на всій території.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% — для показників, близьких до 25%, 2,0% — для показників, близьких до 10%, 1,4% — для показників, близьких до 5%, 0,7% для показників, близьких до 1 або 99%.

Для порівняння використовуються дані опитування Левада-Центру, яке було проведене 22-25 січня по репрезентативній для всієї Росії вибірці міського та сільського населення серед 1600 осіб віком від 18 років у 137 населених пунктах 48 регіонів країни.

Опитування проводилось вдома у респондента методом особистого інтерв’ю. Статистична похибка даних дослідження не перевищує 3,4%.

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