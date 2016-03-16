В РФ заявили про відправку на Донбас ювілейного путінського "гумконвою"

Про це повідомив сьогодні глава МНС Володимир Пучков, передає ТАСС.

"Готується черговий гуманітарний конвой, виконуються всі процедури, погоджуємо з Комітетом Червоного хреста. У плані конвой стоїть на 24 березня", - сказав він.

За словами Пучкова, до складу вантажу «увійдуть продукти харчування і предмети першої необхідності».

"Ми плануємо щомісяця відправляти конвої, в тому числі в квітні", - додав Пучков.

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Як повідомляв УНІАН, 49-й так званий «гумконвой» з РФ вторгся на територію України 18 лютого.

Росія з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої».

Митну і прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок.

Українські правоохоронці заявляли про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування була зброя, боєприпаси та протитанкові гранати.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».