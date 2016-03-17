В Одесі після засідання суду у "справі 2 травня" суддя зламав носа активісту

Як повідомляє відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, сьогодні на засіданні були присутні активісти організації «Вільна Одеса».

«Після засідання, коли суддя йшов по сходах, до нього підбіг один з активістів цієї організації, між ними стався конфлікт. Розмова на підвищених тонах... У результаті суддя вдарив активіста. За попередніми даними, у потерпілого - перелом носа. Зараз інформація перевіряється», - відзначили у відділі.

На даний час на місці працює слідча група.

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Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Розпочалися зіткнення в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому було розбите наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, потім почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому більшість людей і загинула.

У даний час в Малиновському райсуді Одеси розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, що мали місце у центрі міста.

На лаві підсудних - 20 обвинувачених, з яких п'ятеро утримуватися під вартою (в тому числі двоє росіян), у інших - інші запобіжні заходи.

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