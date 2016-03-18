УНІАН-Підтримка: Держлісагентство роз'яснило ситуацію з лісом на Київщині

У відповідь на запит УНІАН про стан лісового фонду в межах сіл Леніне, Козлов, Жовтневе, Строкова, Велика Каратуль Переяслав-Хмельницького району Київської області Київське обласне і по Києву управління лісового та мисливського господарства повідомило, що тільки частина земель лісового фонду з числа земель сільських рад на території району знаходиться під наглядом ДП «Переяслав-Хмельницький лісгосп».

Згідно розпорядження Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації, ще у 2003 році у постійне користування державного підприємства «Переяслав-Хмельницьке лісове господарство» передано землі лісового фонду для ведення лісового господарства з числа земель сільських рад на території Переяслав-Хмельницького району загальною площею 3 752,5 га. «Однак, сільськими радами району зазначене розпорядження в частині передачі земель виконано частково, - у постійне користування було передано лише 2 816,6 га. У частині площею 1 885,4 га землі не передані у постійне користування з причини відмови сільських рад передавати землі та оформляти відповідну документацію», - зазначають в управлінні лісового та мисливського господарства Київщини.

«Управління здійснює планові перевірки за додержанням вимог законодавства у сфері лісового господарства виключно в лісах підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, тобто державний контроль за додержанням вимог законодавства у сфері лісового господарства іншими лісокористувачами Держлісагентство та його територіальні органи не здійснює», - говориться у листі управління.

Таким чином, не передані держлісгоспу землі, що перебувають у постійному користуванні інших землекористувачів, не контролюються місцевим лісгоспом.

Нагадаємо, жителі села Козлів Переяслав-Хмельницького району Київської області звернулися в УНІАН у рамках проекту «УНІАН-Підтримка» зі скаргами на неконтрольовану вирубку навколишніх лісів, появу в лісі обгороджених невідомими особами ділянок, на яких зведені будови, що нагадують елітну базу відпочинку і стихійні звалища сміття.

«Ліс просто знищується. А це – найближчий великий ліс від Києва на східному напрямку. Там повинен бути заповідник з рекреаційними зонами. І потрібно максимально зберегти те, що залишилося, інакше на його місці залишиться голий степ», - вважають вони.

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