Безсмертний пояснив, чому Росія не зможе побудувати Керченський міст

Про це заявив представник України у політичній підгрупі тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний, передає 112 Україна.

"Не буде ніякого мосту. Не буде! Росіяни будуть ці палі забивати ще не одне десятиліття. Був тільки один чоловік, який підготував план і мав реальні, надійні механізми будівництва там мосту, – це міністр будівництва Німеччини Альберт Шпеєр. Хочете, візьміть в архівах ці документи", – заявив він.

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Безсмертний наголосив, що місце будівництва мосту проходить по стику тектонічних плит.

"На сьогодні всі знають, що на стику цих двох плит неможливо будувати міст, тому що вони рухаються весь час. А ми живемо цією казкою. Відповідь проста, вона лежить на поверхні. Чому міст не побудували? Тому що його неможливо побудувати там!" – наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня 2014 року Путін на засіданні президії Держради з питань вдосконалення мережі автошляхів заявив, що до кінця 2018 року Росії необхідно реалізувати «ще один складний мостовий перехід – перехід через Керченську протоку».

5 вересня 2014 року міністр транспорту Росії Максим Соколов заявив, що Росія планує побудувати міст в окупований Крим через Керченську протоку до 16 грудня 2018 року.