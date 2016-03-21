Терористи на окупованому Донбасі створили 62 табори, де катували та вбивали заручників - Матіос

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос сьогодні на брифінгу в Києві.

"За встановленими даними, впродовж 2014-2015 та частково 2016 років бойовиками терористичних організацій на окупованих територіях Донецької та Луганської областей було створено 62 табори та інших місць незаконного утримання захоплених українських військовослужбовців, цивільних осіб, волонтерів та журналістів", - заявив він.

За словами Матіоса, усього в цих місцях утримувалося понад 3 тисяч українських громадян та військових.

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За його словами, на підставі свідчень осіб, які перебували в цих місцях, встановлено, що в таборах здійснювалося примусове виконання важких робіт незалежно від статі, всі заручники зазнавали жорстоких тортур, побиття, катування, а в окремих випадках здійснювалися вбивства.

"Заручники утримувалися в непридатних для будь-якого людського перебування приміщеннях, для покарання позбавлялися води, харчування, можливості справляння фізіологічних потреб і необхідної медичної допомоги", - додав головний військовий прокурор.

Він додав, що за цими фактами допитано понад 560 осіб, які дали вичерпні свідчення про поводження представників терористичних організацій стосовно українських громадян.

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