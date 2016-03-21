Штайнмаєр їде до Москви обговорити справу Савченко

Про це заявила представник МЗС Німеччини Завсан Шеблі, повідомляє ТАСС.

"Обвинувальний вирок щодо Савченко - результат процесу, який, відповідно до того, що ми знаємо, суперечить основним правовим нормам", - сказала вона. "На переговорах у Росії ця тема точно буде стояти на порядку денному", - підкреслила Шеблі.

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За її словами, у Штайнмаєра 23 березня запланована, зокрема, зустріч у Москві з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

"Ми готові направити німецьких лікарів до Савченко, ми підтримуємо контакти з російською стороною щодо цього", - повідомила Шеблі.

Зі свого боку, офіційний представник кабміну ФРН Штеффен Зайберт зазначив, що, на думку уряду ФРН, "процес над Савченко суперечить букві і духу Мінських домовленостей". "Оскільки, згідно "Мінську", була досягнута домовленість про обмін заручниками і полоненими", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 березня, російський суд почав зачитувати вирок у справі української льотчиці Савченко. Передбачається, що ця процедура буде тривати два дні.

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Вранці до суду на оголошення вироку Савченко прибули народні депутати, українські дипломати, прес-секретар президента Цеголко.

Зокрема, в складі депутатської делегації – члени фракції «Батьківщина» Олена Кондратюк, Вадим Івченко, Олексій Рябчин, Сергій Євтушок, Валерій Дубіль, депутати від «БПП» Марія Іонова, Ірина Луценко, позафракційний Віктор Кривенко.

Депутата від «БПП», члена ПАРЄ, учасника переговорних процесів у Мінську Ірину Геращенко не пропустили до Росії - вона отримала заборону на в'їзд до РФ на 5 років.

Савченко у РФ звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, і потім силою переправили до Росії. Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

Прокуратура РФ вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі.