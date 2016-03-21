Завтра синоптики обіцяють українцям дощі, температура сягне 12 градусів тепла

22 березня атмосферні фронти обумовлять в більшості областей України очікуються дощі, місцями з мокрим снігом, повідомляє Opogode.ua.

Температура повітря істотно не зміниться і становитиме протягом дня 4-10 градусів тепла, на півдні 7-12 градусів тепла.

У західній частині вночі буде сухо, вдень - місцями дощі. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 4-9, на Закарпатті до 10 градусів тепла.

У північних областях вночі без істотних опадів, вдень дощ, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень 4-9 градусів тепла.

У центральній частині буде переважати волога погода. Температура повітря вночі 0-4 тепла, вдень 5-11 градусів тепла.

У східних областях очікується дощ і мокрий сніг. Температура повітря вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень 4-10 градусів тепла.

У південній частині дощ. Температура повітря вночі 1-5 тепла, вдень 7-12 градусів тепла.

У Києві 22 березня вночі опади малоймовірні, вдень очікується дощ. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 4-6 градусів тепла.

Вітер в Україні західний, 5-12 м/с.