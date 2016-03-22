Порошенко: І світ, і Україна ще довго не повернуться до мирного життя

11:25, 22 березня 2016
Суспільство
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Президент Петро Порошенко прогнозує, що Україна і світ ще довго не повернуться до мирного життя.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку президент він висловив під час зустрічі з командирами Збройних сил України середньої військової ланки управління в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського сьогодні у Києві.

«Щойно надійшло повідомлення про декілька терористичних актів, декілька вибухів у столиці ЄС - Брюсселі, вибухи були здійснені в аеропорту, в метро. На цьому тижні терористичні атаки пролунали Туреччині», - сказав він.

У зв'язку з цим президент зазначив, що «світ кардинальним чином змінився». 

«І Україна, і світ ще довго не повернуться до мирного життя», - зазначив Порошенко.

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