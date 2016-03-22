На Луганщині затримали інформатора терористів "ЛНР" (відео)
11:59, 22 березня 2016Суспільство
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На блокпості в районі села Новоастрахань (Кремінський район Луганської області) співробітники Служби безпеки України спільно з бійцями роти спеціального призначення МВС «Світязь» затримали інформатора терористичної організації «ЛНР».
На Луганщині затримали інформатора «ЛНР» / youtube.com
Як повідомляє прес-центр СБУ, мешканець Лисичанська був завербований терористами у квітні минулого року. За завданням бойовиків він збирав інформацію про техніку, особовий склад та переміщення українських підрозділів.
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Зазначається, що з часом інформатор розчарувався в ідеях «руського міра» та відмовився від співробітництва з бойовиками «ЛНР».
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
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