На Луганщині затримали інформатора терористів "ЛНР" (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, мешканець Лисичанська був завербований терористами у квітні минулого року. За завданням бойовиків він збирав інформацію про техніку, особовий склад та переміщення українських підрозділів.

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Зазначається, що з часом інформатор розчарувався в ідеях «руського міра» та відмовився від співробітництва з бойовиками «ЛНР».

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.