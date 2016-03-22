У центрі Кіровограда пролунав вибух (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації ГУ Національної поліції у Кіровоградській області, на місці події працюють фахівці вибухотехнічної служби.

За попередньою інформацією, від вибуху постраждала людина, пошкоджені два автомобілі.

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Згідно з повідомленням, фрагменти вибухового механізму вилучені.

Що саме стало причиною вибуху, визначить експертиза. Проводиться розслідування.

Фото використані із сайту persha.kr.ua.