У центрі Кіровограда пролунав вибух (фото, відео)
12:42, 22 березня 2016Суспільство
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У центрі Кіровограда на площі Богдана Хмельницького біля офісних центрів сьогодні вранці пролунав вибух.
Як повідомили УНІАН у секторі комунікації ГУ Національної поліції у Кіровоградській області, на місці події працюють фахівці вибухотехнічної служби.
За попередньою інформацією, від вибуху постраждала людина, пошкоджені два автомобілі.
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Згідно з повідомленням, фрагменти вибухового механізму вилучені.
Що саме стало причиною вибуху, визначить експертиза. Проводиться розслідування.
Фото використані із сайту persha.kr.ua.
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