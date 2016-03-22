Російський суд не визнав імунітет Савченко як делегата ПАРЄ

Про це заявив суддя в ході оголошення вироку, повідомляє "112 Україна".

Суд мотивував це тим, що Савченко стала делегатом ПАРЄ вже після затримання.

"Суд виходить з того, що Савченко була затримана 30 червня 2014 р., що з урахуванням положення про статус делегати Асамблеї Ради Європи не є перешкодою для її кримінального переслідування", - зазначається у вироку.

Також наголошується, що вина Савченко підтверджується показаннями свідків.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні очікується закінчення оголошення в суді російського Донецька вироку Савченко.

У РФ Савченко звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, і потім силою переправили до Росії. Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.