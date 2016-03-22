Російський суд визнав Савченко винною за всіма статтями, окрім обстрілу мирних жителів
Донецький суд Ростовської області Росії визнав українську льотчицю і депутата Надію Савченко винною за всіма пунктами звинувачення.
"Провина Савченко підтверджується свідченнями потерпілих і свідків, які не мають суттєвих суперечностей", – відзначив він, передає радіо "Свобода". "Вірити свідкам, які говорять, що Савченко потрапила в полон до обстрілу, підстав немає", – додав суддя.
На думку суду, алібі українки, обвинуваченої у справі про вбивство російських журналістів, під час судового процесу доведено не було. У суду "немає жодних сумнівів у винуватості Савченко за всіма пунктами звинувачень".
Також суд повідомив, що вона буде засуджена до реального терміну. Термін буде названо після перерви. При виголошенні фінальної частини вироку Надія Савченко почала співати "горіла шина, палала…". Після чого суддя оголосив перерву.
Суд визнав Савченко винною і повідомив, що вона буде засуджена до реального терміну. Термін буде названо після перерви. pic.twitter.com/0qvl4gwSJ7— Радіо Свобода (@SvobodaRadio) March 22, 2016