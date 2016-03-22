"Самі по тюрмах сядете": Савченко заспівала під час оголошення вироку (відео)
Українська льотчиця Надія Савченко під час винесення вироку заспівала суддям.
Про це на своїй сторінці в Twitter написав адвокат Микола Полозов.
Савченко заспівала на свій лад українську пісню "Горіла сосна, палала".
"Більше судити не будете, самі по тюрмах сядете", - заспівала Савченко.
Читайте такожРосійський суд визнав Савченко винною
Як повідомляв УНІАН, сьогодні очікується закінчення оголошення в суді російського Донецька вироку Савченко.
У РФ Савченко звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, і потім силою переправили до Росії. Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.
Ще раз, як тільки суд визнав Савченко винною, вона відразу почала співати. Суддя тут же оголосив перерву. pic.twitter.com/YBxdJh8lO3— Семен Закружный (@eey_simon) March 22, 2016