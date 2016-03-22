Третина українців вважає, що відновлювати зруйнований Донбас після окупації має саме РФ - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 24 лютого 2016 року.

Зазначається, що частіше громадяни України вважають, що якщо території так званих "ДНР" та "ЛНР" будуть повернуті до складу України, то відновлювати зруйновану інфраструктуру цих регіонів головним чином потрібно за рахунок Росії (33,5%) або за рахунок лише тих коштів, які збиратимуться на цих територіях (27,4%).

Натомість 17,9% дотримуються думки, що це потрібно робити за рахунок України.

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Порівняно з листопадом 2015 року зменшилася частка тих, хто вважає, що це потрібно робити за рахунок України (тоді вона становила 23,5%) і зросла частка тих, хто дотримується думки, що це потрібно робити за рахунок Росії (у листопаді 2015 року вона становила 29,6%).

В рамках дослідження було опитано 2021 респондента віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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