В Лисичанську екс-бойовика засудили до 1 року тюрми, врахувавши "щире каяття" та хвору бабусю

Як повідомляє прокуратура Луганської області, встановлено, що у травні 2014 року місцевий мешканець на добровільній основі увійшов до лав структурного підрозділу не передбаченого законом збройного формування, яке на той час діяло на території міста Лисичанська, та брав участь у його діяльності.

Виконуючи вказівки так званого «керівництва», він ніс службу на мосту через річку Сіверський Донець біля склозаводу «Пролетарій», здійснював контрольно-пропускний режим громадян та спостереження за прилеглою територією.

"Враховуючи щире каяття та наявність на утриманні обвинуваченого малолітньої дитини, дружини, яка знаходиться у соціальній відпустці по догляду за дитиною і хворої бабусі, суд визнав його винним та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік", - сказано у повідомленні.

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