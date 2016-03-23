Суд визнав незаконною надбудову на Будинку профспілок на Майдані - депутат

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат від «Батьківщини» та громадський активіст Ігор Луценко.

«Вітаю усіх, для кого Будинок профспілок, Майдан – місце особливе. Є перемога! Щойно міська влада виграла Вищий госпсуд у справі про незаконну надбудову над Будинком профспілок, що на Хрещатику. Рідко таке трапляється, тому хочу привітати КМДА та особисто мера Віталія Кличка з перемогою. Курс – правильний», - написав Луценко.

Він додав, що ця перемога в суді є прикладом того, що «якщо мер хоче, то він може».

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«Подяка Кличку, що відгукнувся на звернення депутатів, зокрема, на моє (про це я писав меру ще з 2014 року). Було б радісно б побачити продовження цієї роботи, початою юристами міської влади. Було б прекрасно пересвідчитися, що інші скандальні надбудови також не залишаться поза увагою. І не тільки надбудови, а й незаконні забудови взагалі», - зазначив Луценко.

Зокрема, він звернув увагу на надбудову двох поверхів над прибутковим будинком Ханенків по вулиці Терещенківській, 13, на надбудови на будинках у Музейному провулку, на вулиці Мазепи тощо.

Крім того, Луценко зазначив, що 14 жовтня 2014 року було прийнято «ряд суперечливих законів, котрі перешкоджають громаді, зокрема, повертати награбоване – землю, комунальне майно та виправляти наслідки архітектурного свавілля».

«Механізм простий – закон тепер вимагає мито як відсоток від вартості позову. А оскільки бюджети держорганів та органів місцевого самоврядування вкрай лімітовані, то і можливості подавати в суд штучно обмежуються», - пояснив депутат.

Луценко повідомив, що ряд народних депутатів підготували відповідний законопроект, щоб усунути це.

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