57% росіян вважають Сталіна мудрим керівником, що привів СРСР до процвітання - опитування

Про це свідчать результати опитування російського "Левада-Центру".

Зокрема, 39% скоріше згодні з цим твердженням, а 18% - повністю згодні. При цьому третина опитаних дотримується протилежної думки - 22% скоріше не згодні, а 11% абсолютно не згодні.

Однак число росіян, які не вважають Сталіна "великим вождем", зменшилася з 37% у 1992 році до 23% у 2016 році за рахунок практично подвійного збільшення частки прихильників середньої позиції в шкалі ("в чомусь згоден, ніж не згоден").

У свою чергу максимуму досягло бажання росіян жити і працювати у часи такого керівника, як Сталін. 5% точно б хотіли так жити, а 18% - "мабуть, хотіли б". При цьому більшість росіян (60%) жити під керівництвом подібної до Сталіна людини не бажає.

При цьому найважливішою заслугою Сталіна, незважаючи на приписувані йому "помилки і вади", росіяни продовжують вважати перемогу у ВВВ. Зокрема, 26% опитаних повністю згодні з цим, а 45% - скоріше згодні.

У той же час жителі Росії більше схиляються до незгоди з твердженням, що народ не зможе обійтися без керівника сталінського типу, "який прийде і наведе порядок". 34% опитаних з такою думкою згодні, а 49% - ні.

Опитування проводилося 11-14 березня за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1602 осіб у віці 18 років і старше в 137 населених пунктах 48 регіонів РФ. Дослідження проводилося вдома у респондентів методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка даних дослідження не перевищує 3,4%.

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