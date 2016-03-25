Підконтрольні Шокіну прокурори звернулися з вимогою звільнити Сакварелідзе

Керівники регіональних прокуратур направили звернення до генерального прокурора Віктора Шокіна, в якому висловлюють «занепокоєння" ситуацією щодо «спроб дискредитувати органи прокуратури» з боку його заступника Давида Сакварелідзе та вимагають його звільнення.

Про це повідомили у прес-службі ГПУ та розмістили на сайті відомства текст відповідного звернення.

Як випливає з цього колективного листа, звернутися до Шокіна керівників обласних прокуратур спонукала інформація про підготовку Сакварелідзе акції "з метою вчинення тиску на працівників Генеральної прокуратури України".

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"Заклик до акції під стінами Генеральної прокуратури України, оголошений заступником генерального прокурора України Сакварелідзе, це не лише прояв правового нігілізму, тиск неправовими методами на генерального прокурора України, а в його особі - на всі органи прокуратури, це, насамперед, зухвала демонстрація свідомого ігнорування Конституції та законів України", - заявляють автори звернення.

При цьому вони заявляють, що ч. 3 ст. 18 закону "Про прокуратуру" прямо забороняє прокурору брати участь у будь-яких політичних акціях, мітингах, страйках.

Крім того, підписанти звернення зазначають, що заклик до акції під стінами Генеральної прокуратури України з мотивів вчинення нібито впливу на його підлеглих не лише негативно позначиться на робочому процесі, авторитеті органу, але і є прямим втручанням у здійснення повноважень прокурора.

Також прокурори посилаються на ст. 10 закону "Про державну службу" в редакції, що набуде чинності з 1 травня 2016 року, в якому серед вимог щодо політичної неупередженості є заборона вчиняти дії, що у будь-який спосіб можуть негативно вплинути на імідж державного органу та довіру до влади, залучати державних службовців до акцій, організовувати чи брати участь у акціях чи страйках.

"Грубе ігнорування основних принципів прокурорської діяльності: верховенства права, законності, вчинення дій, спрямованих на підрив довіри громадян, слід розцінювати не лише як прояв некомпетентності та непрофесіоналізму, а, перш за все, як спрямованість на дестабілізацію роботи правоохоронного органу", - переконані автори листа.

Підсумовуючи, вони заявляють, що Сакварелідзе своїми закликами порушує «вимоги ст. 44 Конституції України, статті 5, 16 закону України "Про державну службу", статті 1, 3, 4, 16 закону України "Про прокуратуру" статті 1, 2, 5, 7 Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури, що, на нашу думку, несумісне з перебуванням його на посаді заступника генерального прокурора України та в органах прокуратури".

Як відомо, після проведених змін в роботі ГПУ в обов'язки генерального прокурора України Віктора Шокіна входить загальне керівництво відомством, питання організаційного правового забезпечення, кадрової роботи, внутрішньої безпеки та зв'язки із засобами масової інформації. У той час як заступник глави ГПУ Давид Сакварелідзе займається питаннями реформування органів прокуратури та розслідування кримінальних проваджень щодо працівників прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, вранці 24 березня Сакварелідзе заявив про звільнення ще ряду слідчих, які займалися розслідуванням справи «діамантових прокурорів» Олександра Корнійця та Володимира Шапакіна.

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Також Сакварелідзе повідомив, що 25 березня біля ГПУ об 11.00 проходитиме акція на підтримку тих, кого намагаються цинічно «видавити» з ГПУ за принципову позицію у боротьбі з корупціонерами».

Він наголосив: «якщо Шокін захищає свою «діамантову» команду, я буду захищати свою».

У свою чергу в Генпрокуратурі заперечили звільнення слідчих у справі «діамантових прокурорів».