Справу проти прокурора, що намагався за хабар влаштуватися в НАБУ, передали до суду

Про це повідомляє управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

«Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою прокурора Генеральної прокуратури України, який 17 лютого 2016 року пропонував неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч доларів США (близько 270 тисяч гривень) членам конкурсної комісії та працівникам Національного антикорупційного бюро України за позитивне вирішення питання щодо працевлаштування на посаду керівника/заступника керівника підрозділу детективів НАБУ», - йдеться в повідомленні.

При цьому в ГПУ підкреслили, що досудове розслідування закінчено за 21 день.

Обвинувальний акт направлено до суду за ч. 4 ст. 369 КК України (пропозиція службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, надати їй неправомірну вигоду за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує таку вигоду, дій з використанням наданої їй влади чи службового становища).

Як нагадали у відомстві, за клопотаннями детективів та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонено від посади. Також з метою забезпечення можливої конфіскації на майно підозрюваного накладено арешт.

Згодом, як наголосили в ГПУ, підозрюваного звільнено з органів прокуратури.

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Як повідомляв УНІАН, 20 лютого Солом’янський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді взяття під цілодобовий домашній арешт строком на 60 днів з вилученням закордонного паспорта прокуророві ГПУ Матюшку, який пропонував 10 тисяч доларів хабара за посаду керівника підрозділу детективів НАБУ.

За даними НАБУ, Матюшко з 2013 року працював прокурором у Генпрокуратурі. До того він був районним прокурором в Кіровоградській області.

У листопаді 2015 року Матюшко брав участь у відкритому конкурсі на зайняття адміністративних посад в Антикорупційній прокуратурі та був допущений конкурсною комісією до участі у співбесіді.