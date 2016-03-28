Погода на сьогодні: тиждень почнеться потеплінням, на сході країни – дощі

У понеділок, 28 березня, у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях очікується похмура погода і дощі.

Температура вдень сягне +6..+8, вночі очікується -1..+3. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

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В західному регіоні вдень повітря прогріється до +9..+12, на півночі буде +7..+10, у центрі прогнозують +7..+9, а на півдні країни в понеділок +8..+11.

У Києві також буде хмарно з проясненнями, вдень +8..+10.