Погода на сьогодні: тиждень почнеться потеплінням, на сході країни – дощі
08:41, 28 березня 2016Суспільство
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По всій території України, крім східного і частини центрального регіонів, буде хмарно з проясненнями, без опадів.
Тиждень почнеться потеплінням / Фото УНІАН
У понеділок, 28 березня, у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях очікується похмура погода і дощі.
Температура вдень сягне +6..+8, вночі очікується -1..+3. Про це повідомляє український Гідрометцентр.
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Цього тижня в Україні очікується по-справжньому весняна погода
В західному регіоні вдень повітря прогріється до +9..+12, на півночі буде +7..+10, у центрі прогнозують +7..+9, а на півдні країни в понеділок +8..+11.
У Києві також буде хмарно з проясненнями, вдень +8..+10.
Погода 28 березня / Гідрометцентр
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