"Територія для ескулапів": Кушанашвілі прокоментував заборону на в'їзд в Україну

Про це повідомляє радіостанція «Говорит Москва».

«Дурні - це ж територія ескулапів. Повинні ескулапи прийти і лікувати депутатів Верховної Ради, забороняють мені в'їзд туди. Тому що вони виступили з нею тільки заради того, щоб виступити», - сказав телеведучий Отар Кушанашвілі.

Читайте такожМЗС сподівається, що санкційний "список Савченко" допоможе звільнити всіх українських політв'язнів

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ заборонила в'їзд в Україну Кушанашвілі на три роки через висловлювання щодо України і голови українського уряду, а також захист Кремля.