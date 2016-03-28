"Територія для ескулапів": Кушанашвілі прокоментував заборону на в'їзд в Україну
13:22, 28 березня 2016Суспільство
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Скандальний російський журналіст Отар Кушанашвілі назвав Верховну Раду територією для ескулапів.
Скандальний журналіст назвав українських депутатів "дурнями" / facebook.com/otar.kushanashvili
Про це повідомляє радіостанція «Говорит Москва».
«Дурні - це ж територія ескулапів. Повинні ескулапи прийти і лікувати депутатів Верховної Ради, забороняють мені в'їзд туди. Тому що вони виступили з нею тільки заради того, щоб виступити», - сказав телеведучий Отар Кушанашвілі.
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Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ заборонила в'їзд в Україну Кушанашвілі на три роки через висловлювання щодо України і голови українського уряду, а також захист Кремля.
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