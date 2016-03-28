Стало відомо, хто очолить Нацагентство із запобігання корупції

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, таке рішення сьогодні на засіданні одностайно ухвалили члени НАЗК.

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Заступником голови агентства обрано Руслана Радецького.

Також члени НАЗК ухвалили план невідкладних організаційних заходів із започаткування роботи цього органу.

Зокрема, сформовано пропозиції щодо визначення граничної чисельності працівників Національного агентства та прирівняння їх посад до відповідних категорій посад Секретаріату Кабінету міністрів України.

Крім того, прийнято рішення звернутися до Кабміну щодо забезпечення агентства з питань запобігання корупції належним приміщенням.

Наступне засідання Національного агентства заплановано на 29 березня.

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Довідка УНІАН. Національне агентство з питань запобігання корупції уряд створив у березні 2015 року.

НАЗК, створення якого є умовою отримання Україною безвізового режиму з ЄС, має займатися перевіркою майнових декларацій чиновників.