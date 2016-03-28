Березень в Україні завершиться теплою погодою: температура цього тижня нарешті сягне +17°

Протягом тижня в більшості областей України очікується тепла погода. Температура повітря протягом дня поступово підвищиться і складе 28, 29 березня 10-15 градусів тепла, повідомляє Opogode.ua.

30 березня на півночі похолоднішає до 7-12 градусів тепла. А 31 березня і 1 квітня стовпчики термометрів сягнуть 14-20 градусів тепла.

2 квітня похолодає до 5-12 градусів тепла, а 3 квітня на заході знову почнеться потепління на 3-7 градусів.

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28 і 29 березня дощі пройдуть лише у східній частині України, 30 березня опади поширяться на всю територію, в кінці тижня дощі чергуватимуться з сухою погодою.

У Києві протягом тижня очікується тепла погода, в денні години температура становитиме від +9+11 на початку тижня і до +15+17 в кінці тижня. 2 квітня в столиці похолодає до +6+8 градусів. Дощі пройдуть 30 березня, до кінця тижня опади послабшають.