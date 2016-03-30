На Рівненщині у сутичці з бурштиновими "старателями" постраждали 7 поліцейських

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації головного управління Національної поліції у Рівненській області, вранці поблизу Клесова майже тисяча осіб перегородили дорогу на в'їзд в урочище «Смітник». Старателі погрожували поліцейським і чинили опір. В результаті зіткнення семеро правоохоронців потрапили в лікарню з тілесними ушкодженнями.

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Крім того, в урочищі «Гальбин» близько 30 осіб підпалили металевий вагончик, який використовувався як стаціонарний пост для забезпечення громадської безпеки та порядку.

Ще два повідомлення про незаконний видобуток бурштину надійшли 29 березня в чергову частину Сарненського відділу поліції. У першій половині дня працівник лісгоспу повідомив, що в урочищі «Мохи» Клесівського лісництва майже 30 старателів видобувають «сонячний камінь». Аналогічне повідомлення правоохоронці отримали вже після обіду, але кількість копачів тоді вже зросла до півсотні.

В обох випадках під час приїзду слідчо-оперативної групи для документування кримінального правопорушення старателі чинили опір правоохоронцям, нецензурно лаялися, погрожували фізичною розправою. До того ж, щоб виключити документування правопорушення, а в подальшому і вилучення обладнання для незаконного промислу, копачі бурштину перекрили доступ до мотопомп, заблокувавши проїзд автомобілями.

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За фактом опору працівникові правоохоронного органу відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.