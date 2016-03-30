Мешканець Луганщини, що підірвав українських військових "банкою меду", отримав 15 років тюрми

Як повідомляє прокуратура Луганщини, мешканця Станично-Луганського району визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258 КК України (вчинення терористичного акту, що призвів до загибелі людини) та ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України (незакінчений замах на повторне вчинення терористичного акту).

Нагадаємо, у січні 2015 року чоловік приніс на блокпост ЗСУ та подарував військовим поліетиленовий пакет з банкою меду, яка виявилася замаскованим невідомим вибуховим пристроєм, внаслідок вибуху якого загинув один військовослужбовець, а ще троє були важко поранені.

Як зазначає прокуратура, в лютому 2015 року ця особа намагалася скоїти повторний терористичний акт за допомогою вибухівки. Проте, при підготовці до його вчинення, чоловік був затриманий працівниками поліції.

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