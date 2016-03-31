Профільний комітет рекомендує Раді перейменувати Кіровоград на Кропивницький

Про це повідомила у Twitter член комітету Альона Шкрум.

"Комітет тільки що прийняв рішення рекомендувати Раді перейменувати Кіровоград - на Кропивницький. Єлисаветграду не буде", - повідомила Шкрум.

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович у Facebook повідомив, що інститут "заради якнайшвидшого вирішення цього питання і уникнення його подальшої політизації не наполягав на своїй попередній пропозиції (Інгульськ) і підтримав Кропивницького".

Як повідомляв УНІАН, Кіровоградська міська рада запропонувала Верховній Раді 7 варіантів нової назви міста для його перейменування у рамках декомунізації: Єлисаветград, Кропивницьк, Златопіль, Благомир, Інгульськ, Козацьк та Ексампей.

Раніше комітет ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підтримав перейменуванні Кіровограда на Інгульськ.

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У місті регулярно проходили мітинги, як прихильників назви Інгульськ, так і повернення назви Єлисаветград.

Кіровоград розташований на річці Інгул, адміністративний центр Кіровоградської області, центр Кіровоградського району. До 1924 року місто мало назву Єлисаветград, у 1924-1934 роках – Зінов’євськ, у 1934-1939 роках – Кірове.

10 січня 1939 року місто перейменували на Кіровоград на честь радянського політичного діяча Сергія Кірова, який за життя ніколи у ньому не був і жодним чином із ним не пов'язаний. Натомість Марко Кропивницький (1840-1910) - український письменник, драматург, театральний актор, з ім'ям якого пов'язують створення українського професійного театру, свого часу жив і працював у тодішньому Єлисаветграді.