ВР постановила відзначити на державному рівні річницю звільнення Краматорська і Слов'янська

За прийняття відповідного проекту постанови №4060 проголосувало 238 депутатів, зазначається на сайті парламенту.

Документом внесено доповнення до постанови ВР №971-VIII від 2 лютого 2016 року "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2016 році".

У список цих дат в розділі "відомих подій в Україні" було додано 5 липня як друга річниця "звільнення міст Краматорська та Слов'янська від проросійських терористів".

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

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