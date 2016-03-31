ВР постановила відзначити на державному рівні річницю звільнення Краматорська і Слов'янська
18:12, 31 березня 2016Суспільство
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Верховна Рада внесла до списку пам'ятних дат і ювілеїв у 2016 році, що відзначатимуться на державному рівні, річницю звільнення Краматорська та Слов'янська Донецької обалсті від проросійських терористів.
REUTERS
За прийняття відповідного проекту постанови №4060 проголосувало 238 депутатів, зазначається на сайті парламенту.
Документом внесено доповнення до постанови ВР №971-VIII від 2 лютого 2016 року "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2016 році".
У список цих дат в розділі "відомих подій в Україні" було додано 5 липня як друга річниця "звільнення міст Краматорська та Слов'янська від проросійських терористів".
Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
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