У перший день квітня в Україну прийде справжня весна: температура сягне 23° тепла

1 квітня в Україні температура повітря протягом дня підніметься до 14-20 градусів тепла, на південному заході до 20-23 градусів тепла. На Волині і на північному сході очікується 9-14 градусів тепла, повідомляє Opogode.ua.

На півночі, заході і в східних областях України пройдуть дощі різної інтенсивності, місцями з грозами. У центрі і на півдні суттєві опади малоймовірні.

У західній частині очікуються дощі з грозами. Температура повітря вночі 6-11 градусів тепла, вдень 15-20 градусів тепла, на Закарпатті до 23 градусів тепла. На Волині протягом дня 9-14 градусів тепла.

У північних областях місцями пройдуть дощі, можливі грози. Температура повітря вночі 3-9 тепла, вдень 14-20, у Сумській області 9-12 градусів тепла.

Читайте такожБерезень в Україні завершиться теплою погодою: температура цього тижня нарешті сягне +17°

У центральній частині опадів не передбачається. Температура повітря вночі 6-11 тепла, вдень 15-20 градусів тепла.

У східних областях очікуються місцями дощі з грозами. Температура повітря вночі 2-7 градусів тепла, вдень 10-16 градусів тепла.

У південній частині переважно без опадів. Температура повітря вночі 5-10 тепла, вдень 15-22 градуси тепла.

У Києві 1 квітня грозові дощі чергуватимуться з проясненнями. Температура повітря вночі 6-8 тепла, вдень 17-19 градусів тепла.

Вітер в Україні південно-західний, 5-12 м/с.