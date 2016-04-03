Керівництво прокуратур оновилося на 14% - Сакварелідзе

За час реформи прокуратури на керівні посади було призначено 14% раніше рядових співробітників. Про це колишній заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе розповів у інтерв'ю виданню Лига.net.

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"Реформа почалася, ми зрушили з мертвої точки. Все було правильно сформовано, скорочення були проведені прозоро і справедливо - всі здали тести, і лише за їх результатами були обрані люди, які залишилися в місцевих прокуратурах. Проблема була з Шокіним. Він сформував комісії, які проводили співбесіду з кандидатами на останньому етапі конкурсу, зі своєю більшістю, а потім по системі прокуратури розійшлася вказівка, що треба якимось чином, якщо діючі керівники міських, районних та міжрайонних прокуратур доберуться до четвертого етапу тестів, підтягувати їх до трійки лідерів. І щоб Шокін потім їх із трійки обирав і призначав", - пояснив Сакварелідзе.

За його словами, в майбутньому оновлення все-таки відбудеться і в Генпрокуратурі: "На 14% керівництво прокуратур оновилося, - саме стільки керівних посад зайняли рядові раніше співробітники прокуратури виключно завдяки своїй кваліфікації. Ці 14% - наші партнери. У будь-якому випадку, ми створили прецедент, процес запущений і вже незворотній: за графіком, далі він торкнеться і обласного рівня, і генерального".

Як повідомляв УНІАН, 29 березня Сакваралідзе був звільнений з органів прокуратури. Також генпрокурор залучив його до дисциплінарної відповідальності за "грубе порушення прокурорської етики".