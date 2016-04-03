Початок робочого тижня принесе до України значне потепління

Опадів у понеділок, 4 квітня, не очікується по всій території, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, передає ТСН.

Температура повітря вночі протримається біля позначок 1-6° тепла, вдень - 12-17°, у західних областях - 18-23°.

У Києві день також пройде без опадів, температура повітря вночі - 3-5° тепла, вдень - 14-16°.

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5 квітня синоптики не прогнозують істотних опадів. Вітер у західній половині країни переважно південний, 5-10 м/с. Температура повітря у західних областях вночі очікується на рівні 6-11° тепла, вдень - 20 -26°; на решті території вночі - 3-8° тепла, у східних областях та на півночі Лівобережжя близько 0°, вдень - 13-19° тепла.

У Києві - без опадів, температура повітря вночі - 4-6° тепла, вдень - 16-18°.