В Україну остаточно прийшла весна: у вівторок прогнозують до +25

Вдень у вівторок, 5 квітня, в Україні повітря прогріється до 13-19 градусів тепла, на заході очікується 20-25 градусів тепла. Про це повідомляє opogode.ua.

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У більшість областей України область високого атмосферного тиску принесе переважно суху сонячну погоду, опади малоймовірні.

У західному регіоні опадів не очікується. Температура повітря вночі 6-12 градусів тепла, вдень 20-25 градусів тепла.

У північних областях буде сухо і сонячно. Температура повітря вночі 3-9 тепла, вдень 12-17 градусів тепла.

У центрі країни опадів не передбачається. Температура повітря вночі 5-10 тепла, вдень 15-20 градусів тепла.

У східних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла, вдень буде 10-16 градусів тепла.

У південній частині переважно без опадів. Температура повітря вночі 5-10 тепла, вдень 14-20 градусів тепла.

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У Києві 5 квітня пануватиме суха погода. Температура повітря вночі 3-5 тепла, вдень 14-16 градусів тепла.

Вітер прогнозують південно-східний, 5-12 м/с.