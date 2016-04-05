Зв'язки у високих колах не допомогли: в Одесі звільнили прокурора за п'яний дебош у кафе

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, він звільнений наказом прокурора області від 4 квітня.

«За вчинення проступку, який порочить працівника прокуратури, звільнено співробітника відділу обласної прокуратури», - зазначили в прес-службі.

У відомстві додали, що слідчі прокуратури проводять розслідування за фактом конфлікту в центрі Одеси за участю співробітника відомства за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

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Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, рано вранці 3 квітня в кафе, розташованому в центрі Одеси, прокурор одного з відділів обласної прокуратури, перебуваючи нібито у стані алкогольного сп'яніння, вів себе неадекватно – конфліктував з іншим відвідувачем і охороною закладу, вживав ненормативну лексику, бив посуд, погрожував пістолетом і посилався "на зв'язки у високих колах».

За фактом хуліганських дій відкрито кримінальне провадження.

Даний прокурор раніше працював в одній з районних прокуратур Одеси, а в січні 2015 року був переведений в апарат прокуратури області.