Зв'язки у високих колах не допомогли: в Одесі звільнили прокурора за п'яний дебош у кафе
В Одесі звільнений прокурор, який 3 квітня хуліганив у кафе, розташованому в центрі міста.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, він звільнений наказом прокурора області від 4 квітня.
«За вчинення проступку, який порочить працівника прокуратури, звільнено співробітника відділу обласної прокуратури», - зазначили в прес-службі.
У відомстві додали, що слідчі прокуратури проводять розслідування за фактом конфлікту в центрі Одеси за участю співробітника відомства за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
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Досудове розслідування триває.
Як повідомляв УНІАН, рано вранці 3 квітня в кафе, розташованому в центрі Одеси, прокурор одного з відділів обласної прокуратури, перебуваючи нібито у стані алкогольного сп'яніння, вів себе неадекватно – конфліктував з іншим відвідувачем і охороною закладу, вживав ненормативну лексику, бив посуд, погрожував пістолетом і посилався "на зв'язки у високих колах».
За фактом хуліганських дій відкрито кримінальне провадження.
Даний прокурор раніше працював в одній з районних прокуратур Одеси, а в січні 2015 року був переведений в апарат прокуратури області.