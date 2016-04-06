В Одесі затримали заступника голови Овідіопольської РДА, що вимагав хабар у $30 тисяч

Як повідомляє прес-центр СБУ, чиновник вимагав гроші від місцевого бізнесмена за погодження містобудівної документації на земельній ділянці площею 2 гектари. На цих землях, розташованих на території однієї з сільрад району, підприємець планував зведення готельно-розважального комплексу.

Співробітники спецслужби затримали посадовця у центрі Одеси під час отримання 5 тисяч доларів. Загалом задокументовано вимагання заступником 30 тисяч доларів.

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У рамках відкритого кримінального провадження чиновнику буде оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення інших можливих фактів вимагання хабарів посадовцем та його спільників серед чиновників райдержадміністрації.