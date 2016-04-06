Завтра синоптики обіцяють українцям теплий дощовий день: температура сягне +25°

7 квітня в Україні атмосферний фронт обумовить періодичні дощі. Короткочасні дощі з грозами матимуть локальний характер. Опади будуть чергуватися з сонячною погодою, пише Opogode.ua.

Температура повітря вночі становитиме 5-12 градусів тепла, вдень 14-22, місцями 22-25 градусів тепла.

У західній частині можливі локальні грозові дощі. Температура повітря вночі 7-12 градусів тепла, вдень 18-23 градуси тепла.

У північних областях очікується місцями короткочасний дощ, гроза. Температура повітря вночі 5-10 тепла, вдень 18-23 градуси тепла.

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В центральній частині - місцями дощ, гроза. Температура повітря вночі 6-11 тепла, вдень 20-25 градусів тепла.

У східних областях суттєві опади малоймовірні, лише вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура повітря вночі 4-10 градусів тепла, вдень 13-18 градусів тепла.

У південній частині переважно без опадів, лише місцями невеликий грозовий дощ. Температура повітря вночі 6-12 тепла, вдень 20-25, на узбережжі морів 12-17 градусів тепла.

У Києві 7 квітня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура повітря вночі 8-11 градусів тепла, вдень 20-23 градуси тепла.

Вітер в Україні південно-західний, 5-10 м/с.