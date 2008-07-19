Україні потрібний День пам'яті затоплених сіл

Міськрада Світловодська (Кіровоградська обл.) ухвалила звернутися до Кіровоградської, Полтавської, Черкаської обласних рад і до Верховної Ради з проханням затвердити 4 жовтня як День переселення із зони затоплення Кременчуцькою ГЕС.

Про це УНІАН повідомив представник міськвиконкому.

За його словами, у 2009 році минає 50 років з моменту затоплення водами Кременчуцького водосховища досить великої території Кіровоградської, Полтавської, Черкаської областей (старе русло Дніпра було перекрите в 1959 році).

«Тоді була побудована ГЕС і новоутворене водосховище затопило багато сіл. 4 жовтня має стати і Днем пам`яті Новогеоргієвська, який був затоплений», - зазначив представник міськвиконкому. Він повідомив, що влада міста планує «покласти початок акції збору свідчень учасників переселення із зони затоплення, створити сторінку «Новогеоргієвська» на сайті міської ради і міжрегіональний історико-етнографічний музей території, затопленої водами Кременчуцького водосховища на базі Центру військово-патріотичного виховання». За його словами, «є намір встановити пам`ятник, присвячений цій неоднозначній події, котру більшість все ж таки сприймає як трагічну».

Підготовка до 50-річчя цієї події проходитиме впродовж серпня 2008 – вересня 2009 року.