На подолання корупції в Україні потрібні два роки

Міністерство юстиції підготувало нову редакцію Плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності” на період до 2010 року”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, проект документа розміщено на сайті Міністерства юстиції (www.minjust.gov.ua) для надання пропозицій та зауважень громадськості.

Зміни пропонуються у зв‘язку з необхідністю приведення Плану заходів у відповідність до рекомендацій Групи держав Ради Європи проти корупції (ГРЕКО), а також для узгодження строків їх виконання.

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту, на сьогодні однією із головних причин неефективного виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні „На шляху до доброчесності” є відсутність механізму координації органів, залучених його виконання.

Таку ж проблему вбачає і Група держав Ради Європи проти корупції, яка рекомендувала нашій державі створити орган, що здійснюватиме нагляд за реалізацією національної антикорупційної стратегії і відповідних планів дій, а також розроблятиме нові стратегію та заходи боротьби проти корупції.

Як повідомлялося, постановою Кабінету міністрів України “Деякі питання реалізації державної антикорупційної політики” (від 4 червня 2008 року № 532) запроваджено посаду Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики. Проте, звертають увагу в Мін’юсті, залишається актуальною необхідність окреслити роль Уповноваженого в формуванні та забезпеченні реалізації державної антикорупційної політики. Зокрема, саме до сфери його повноважень має належати виконання або участь у виконанні не менше половини заходів, адже саме Урядовий уповноважений має бути центральною фігурою у розробці законодавства, аналізі стану справ та підготовці пропозицій щодо реагування на ситуацію, співпраці з громадськістю, формуванні антикорупційного світогляду громадян тощо.