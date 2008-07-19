На Софійській площі - Божественна літургія

Сьогодні на Софійській площі столиці відбувається Божественна літургія з нагоди 1020-річчя хрещення Київської Русі.

Очолює богослужіння Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

В Божественній літургії беруть участь 30 архієпископів та понад сто священиків Київського патріархату.

Як повідомив журналістам єпископ Євстратій, Київський патріархат не вважає 1020-річчя хрещення Київської Русі ювілеєм, але святкує цю дату, щоб виправити несправедливість 20-річної давнини, коли основні заходи 1000-літнього ювілею проходили в Москві. “Ми встановлюємо історичну справедливість і повертаємо свято туди, де воно народилося”, - наголосив єпископ Євстратій.

Після Божественної літургії розпочнеться хресна хода до пам’ятника Святого Рівноапостольного князя Володимира.

Головні заходи з відзначення 1020-річчя хрещення Київської Русі на державному рівні проходитимуть з 25 по 27 липня ц.р.