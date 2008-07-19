Відомий білоруський боксер Віталій Шкраба знайдений мертвим у своїй квартирі в Солігорську.

Тіло спортсмена з ножем в грудях знайшла його мати. Інформацію підтвердив голова громадського об`єднання «Білоруський професійний бокс» Едуард Дубовський.

В УВС Солігорського району схиляються до версії, що це було самогубство.

Віталій Шкраба був чемпіоном Білорусі в професійному боксі, провів титульні бої з відомим російським боксером Миколою Валуєвим.

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