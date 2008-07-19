Напівголодний екіпаж „Леманн Тімбер” відмовився від харчів

Судно „Леманн Тімбер” продовжує буксируватися до порту Салала (Султанат Оман).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію, отриману Департаментом консульської служби МЗС у телефонному режимі від капітана “Леманн Тімбер” Валентина БАРТАШОВА.

Станом на першу половину дня 19 липня судно продовжує буксируватися до порту Салала.

У даний час буксир „Дубай Мун” та „Леманн Тімбер” рухаються уздовж оманського узбережжя на відстані 140 морських миль від порту призначення.

За словами капітана, незважаючи на недостатню кількість продуктів харчування, екіпаж почуває себе задовільно і навіть відмовився від пропозиції буксиру зробити зупинку на 5 – 6 годин для передачі на борт „Леманн Тімбер” продовольства.

Погодні умови в районі пересування суден залишаються відносно стабільними.

Справа продовжує перебувати на особливому контролі у посольстві України у Великобританії, Генеральному консульстві України в Гамбурзі, посольстві України в Саудівській Аравії та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, німецький суховантаж «Леманн Тімбер» був захоплений піратами Сомалі в Аденській затоці 28 травня. На його борту перебувало 15 осіб. Капітан судна - громадянин Росії, у складі екіпажа також четверо громадян України, один громадянин Естонії, дев`ять громадян Бірми. Судно було звільнене 8 липня після виплати викупу, після чого воно направилося у портове місто Салала (Оман).

11 липня на суховантажі вийшла з ладу одна з турбін головного двигуна, й судно лягло в дрейф.

15 липня вранці до судна прибув буксир, і після стикування обидва судна попрямували до Салали.