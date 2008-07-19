Українські туристи потрапили в ДТП у Туреччині

У Туреччині 18 липня ц.р. о 10 годині за місцевим часом на гірській дорозі поблизу м.Кемер пасажирський автобус з групою туристів (близько 20 осіб, з них 10 – громадяни України), зіткнувся з вантажним транспортним засобом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на дані посольства України в Турецькій Республіці, внаслідок інциденту постраждало троє українських громадян, яких було госпіталізовано. На даний час всі вони почувають себе задовільно. Інші семеро українців, що потрапили в ДТП, також пройшли медичне обстеження і наразі отримують реабілітаційну допомогу в готелях країни.

Посольство України в Туреччині та Почесне консульство України в Антальї продовжують відстежувати ситуацію щодо стану здоров’я постраждалих громадян України. Справа перебуває на контролі в Департаменті консульської служби МЗС України.