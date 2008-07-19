360 українців минулого року заробили більше 10 мільйонів

Упродовж січня-травня цього року в Україні 525,6 тис. громадян задекларували 30,2 млрд. грн. доходів за 2007 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови Державної податкової адміністрації України Сергій ЛЕКАРЬ під час брифінгу, на якому оголосили підсумки декларативної кампанії за минулий рік.

За словами С.ЛЕКАРЯ, сума задекларованих доходів за минулий рік, порівняно з 2006 роком, збільшилася на 30%.

Він також зазначив, що 7 тисяч 444 українських мільйонерів зареєстрували свої доходи за 2007 р., що на 24% більше, ніж у 2006 р.

«Громадян, доходи яких (у 2007 р. - УНІАН) становили більш як 1 млрд. грн., в Україні немає, тобто, вони не відобразили відповідні доходи», - повідомив С.ЛЕКАРЬ.

Кількість громадян, які заробили за минулий рік більше 10 млн. грн., становить близько 360 чоловік.