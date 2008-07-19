Карпачова збирається летіти в Оман, щоб зустріти "Леманн Тімбер"

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА разом зі спеціальної робочою групою у складі лікарів, представників Центру медицини катастроф, дипломатів та юристів з міжнародного морського права планує чартерним рейсом відбути до Оману для зустрічі українських моряків судна "Леманн Тімбер".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

У повідомленні зазначається, що сьогодні під час чергового сеансу телефонного зв`язку Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Н.КАРПАЧОВОЇ з капітаном судна "Леманн Тімбер" Валентином БАРТАШОВИМ вдалося уточнити ситуацію, пов`язану з буксируванням судна в Індійському океані повз Аравійського півострова до берегів Оману, в порт міста Салала. “Зона восьмибального шторму вже позаду. Висота хвилі впала до двох метрів. "Леманн Тімбер" і буксир "Дюбай Мун", що тягне його, йдуть зі швидкістю до трьох вузлів, щоб не обірвався трос, як це чотири рази ставалося 15 липня, коли почалася довгоочікувана швартовка у відкритому океані цих двох суден”, - йдеться в повідомленні.

За інформацією, отриманою Омбудсманом України, у місті Салала вже перебуває змінний екіпаж судна. Щоб прискорити швартовку в порту, будуть задіяні два буксири.

"Леманн Тімбер" і "Дюбай Мун" мають орієнтовно прибути до оманського берега в ніч з 20 на 21 липня.

Як повідомляв УНІАН, німецький суховантаж «Леманн Тімбер» був захоплений піратами Сомалі в Аденській затоці 28 травня. На його борту перебувало 15 осіб. Капітан судна - громадянин Росії, у складі екіпажа також четверо громадян України, один громадянин Естонії, дев`ять громадян Бірми. Судно було звільнене 8 липня після виплати викупу, після чого воно направилося у портове місто Салала (Оман).

11 липня на суховантажі вийшла з ладу одна з турбін головного двигуна, й судно лягло в дрейф.

15 липня вранці до судна прибув буксир, і після стикування обидва судна попрямували до Салали.