У Києві помер військовий розвідник генерал-майор Черних

У Києві на 87-му році життя помер генерал-майор у відставці Митрофан Юхимович Черних, який прослужив у військовій розвідці понад 60 років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони, усе своє життя М.Черних присвятив благородній справі захисту Вітчизни, працюючи у системі військової розвідки колишнього Радянського Союзу, а потім і незалежної України. “Перебуваючи на заслуженому відпочинку, продовжував працювати доцентом кафедри розвідки Національної академії оборони України, передаючи свій досвід молодому поколінню захисників України”, - зазначили у прес-службі.

Особовий склад ГУР МО та ветерани розвідки висловили співчуття рідним та близьким у зв’язку зі смертю генерал-майора у відставці М.Черниха.

Довідка УНІАН. Генерал-майор у відставці М.Черних народився 7 вересня 1921 року в селі Чулок Бутурлинського району Воронезької області. По закінченню десятирічки навчався в технікумі радянської торгівлі. У червні 1941 року закінчив Орловське кулеметно-артилерійське прикордонне училище. У липні 1945 року 24-річний майор М.Черних був направлений у розвідувальну школу (розвідувальний факультет Військової академії імені Фрунзе). З 1948 році навчався у Військовій академії Радянської Армії.

М.Черних провів майже 3 роки у в’язниці для особливо небезпечних злочинців в місті Мешхед, на сході Ірану, після звинувачення у шпіонажі.

Нагороджений багатьма орденами та медалями України та колишнього СРСР.